ФСБ сорвала подготовку беспилотных атак на амурский и челябинский аэродромы

По данным ЦОС, противник забросил в Брянскую область в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Их перевозили вглубь страны в автомобилях со скрытыми отсеками, собирали в арендованных гаражах у аэродромов.