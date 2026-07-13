ФСБ сорвала подготовку беспилотных атак на амурский и челябинский аэродромы
ФСБ сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Задержаны исполнители и пособники, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ЦОС, противник забросил в Брянскую область в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Их перевозили вглубь страны в автомобилях со скрытыми отсеками, собирали в арендованных гаражах у аэродромов.
Изъято 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями производства Британии, США, Канады и Швеции. Они были оборудованы боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг. Также силовики изъяли две мобильные станции управления с устройствами самоуничтожения и средства связи с украинскими кураторами.
Это часть серии сорванных терактов, включая покушения на военных в Московском регионе и атаку на аэродром в Ростове-на-Дону. В ФСБ напомнили, что добровольный отказ от преступления или своевременное предупреждение властей освобождают от ответственности по ст. 205 УК РФ.
10 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовило Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины с использованием ИИ-дронов. Украинская разведка завербовала россиянина, пообещав ему деньги за подрыв аэродрома. Но мужчина сообщил о готовящемся преступлении российским спецслужбам, и дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников ФСБ.