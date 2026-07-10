ФСБ предотвратила теракт ИИ-дронами на ростовском аэродроме

После начала оперативной разработки сотрудник украинской разведки передал координаты тайника с беспилотниками и инструкции по проведению атаки. Дроны были обнаружены и обезврежены, а после получения исполнителем аванса в размере 20% обещанного вознаграждения связь с украинской стороной была прекращена.