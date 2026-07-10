ФСБ предотвратила теракт ИИ-дронами на ростовском аэродроме
ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовило Главное управление разведки Минобороны Украины с использованием ИИ-дронов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, украинская разведка завербовала россиянина, пообещав ему денежное вознаграждение за подрыв аэродрома. Но мужчина сообщил о готовящемся преступлении российским спецслужбам, после чего дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников ФСБ.
Целью атаки были разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиационной техники. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов с системами ИИ. Каждый беспилотник был оснащен взрывным устройством массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте.
После начала оперативной разработки сотрудник украинской разведки передал координаты тайника с беспилотниками и инструкции по проведению атаки. Дроны были обнаружены и обезврежены, а после получения исполнителем аванса в размере 20% обещанного вознаграждения связь с украинской стороной была прекращена.
9 июля в ФСБ также сообщали о предотвращении покушения на высокопоставленного российского военнослужащего в Московском регионе. СБУ завербовала гражданина России, после чего он арендовал квартиру в Москве, оборудовал ее камерами наблюдения и планировал атаковать военного с помощью беспилотника, оснащенного самодельным взрывным устройством.