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ФСБ предотвратила теракт ИИ-дронами на ростовском аэродроме

Ведомости

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовило Главное управление разведки Минобороны Украины с использованием ИИ-дронов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, украинская разведка завербовала россиянина, пообещав ему денежное вознаграждение за подрыв аэродрома. Но мужчина сообщил о готовящемся преступлении российским спецслужбам, после чего дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников ФСБ.

Целью атаки были разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиационной техники. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов с системами ИИ. Каждый беспилотник был оснащен взрывным устройством массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте.

ФСБ предотвратила серию терактов против военных и объектов ВПК. Главное

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После начала оперативной разработки сотрудник украинской разведки передал координаты тайника с беспилотниками и инструкции по проведению атаки. Дроны были обнаружены и обезврежены, а после получения исполнителем аванса в размере 20% обещанного вознаграждения связь с украинской стороной была прекращена.

9 июля в ФСБ также сообщали о предотвращении покушения на высокопоставленного российского военнослужащего в Московском регионе. СБУ завербовала гражданина России, после чего он арендовал квартиру в Москве, оборудовал ее камерами наблюдения и планировал атаковать военного с помощью беспилотника, оснащенного самодельным взрывным устройством.

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