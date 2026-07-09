ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного при помощи дрона

9 июля в ФСБ также сообщали о предотвращении еще одного теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России. Задержана 25-летняя девушка, которую завербовали украинские спецслужбы через мессенджер. Она арендовала квартиру в Москве, установила в ней камеры для наблюдения за местом проживания военнослужащего и его автомобилем, а также подготовила жилье для предполагаемого исполнителя теракта, который должен был прибыть после ее выезда через Турцию и Молдавию на Украину. При этом координатор имитировал романтические отношения с девушкой, обещая их продолжить после ее переезда.