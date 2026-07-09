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ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного при помощи дрона

Ведомости

ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного российского военнослужащего в московском регионе. По данным спецслужбы, теракт с использованием беспилотника готовил агент украинских спецслужб, сообщает «РИА Новости».

В Краснодаре был задержан завербованный СБУ россиянин. По данным спецслужбы, он прибыл в Россию после подготовки в Киеве, арендовал квартиру. Само покушение на военного готовилось в момент входа в дом.

По версии силовиков, СБУ завербовала гражданина России, проживавшего на Украине, угрожая уголовным преследованием его супруги. После вербовки мужчина прошел подготовку по обращению со стрелковым оружием и взрывными устройствами, а затем прибыл в Россию транзитом через Молдавию и Армению.

В Москве подозреваемый арендовал квартиру и установил в ней камеры видеонаблюдения, чтобы следить за передвижениями военнослужащего. Для конспирации он приобрел накладные усы, бороду и очки. По данным ФСБ, мужчина планировал установить график передвижений военного и атаковать его при помощи беспилотника с самодельным взрывным устройством в момент входа в здание.

9 июля в ФСБ также сообщали о предотвращении еще одного теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России. Задержана 25-летняя девушка, которую завербовали украинские спецслужбы через мессенджер. Она арендовала квартиру в Москве, установила в ней камеры для наблюдения за местом проживания военнослужащего и его автомобилем, а также подготовила жилье для предполагаемого исполнителя теракта, который должен был прибыть после ее выезда через Турцию и Молдавию на Украину. При этом координатор имитировал романтические отношения с девушкой, обещая их продолжить после ее переезда.

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