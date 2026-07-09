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Главная / Политика /

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Москве

Ведомости

ФСБ пресекла попытку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. Силовики задержали 25-летнюю соучастницу преступления, завербованную украинскими спецслужбами. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Задержанная арендовала квартиру в Москве в марте 2026 г. по заданию украинского координатора. В ней девушка установила видеокамеры для ведения наблюдения за местом проживания военнослужащего и его автомобилем. Сигнал транслировался на Украину.

В квартире находились средства маскировки и продукты питания для проживания исполнителя теракта. Он должен был прибыть туда после выезда девушки из России через Турцию и Молдавию на Украину. Пособницу Киева завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2024 г. Координатор имитировал романтические отношения с ней и обещал продолжить их на территории Украины после выполнения всех заданий.

8 июля сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче сведений о российских военных объектах. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

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