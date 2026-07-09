ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Москве

В квартире находились средства маскировки и продукты питания для проживания исполнителя теракта. Он должен был прибыть туда после выезда девушки из России через Турцию и Молдавию на Украину. Пособницу Киева завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2024 г. Координатор имитировал романтические отношения с ней и обещал продолжить их на территории Украины после выполнения всех заданий.