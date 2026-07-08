ФСБ задержала в Крыму двух агентов украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче сведений о российских военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, задержанными являются граждане 1991 и 1996 г. р. В ФСБ утверждают, что фигуранты самостоятельно установили через Telegram конфиденциальный контакт с представителями украинских спецслужб и выполняли полученные от них задания.
По версии следствия, задержанные передавали информацию о местах дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения спецоперации, собирали сведения о российских военнослужащих и позициях средств ПВО на территории полуострова, а также фиксировали последствия ударов по российской территории.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
7 июля в Геленджике задержали гражданина РФ, сотрудничающего с украинскими спецслужбами. На мужчину завели дело о госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы.
В этот же день сотрудники ФСБ пресекли в Кабардино-Балкарии деятельность террористической группы. Восемь ее участников готовили нападения на правоохранителей и администрацию.