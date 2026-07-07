ФСБ задержала в КБР боевиков, которые готовили нападения на администрации

26 июня в Дагестане задержали подростка, создавшего крупнейшее международное сетевое сообщество приверженцев террористических организаций, который координировал свои действия с украинскими спецслужбами. 17 июня 2026 г. ФСБ задержала агентов спецслужб Украины в трех регионах России – в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, у которых изъяли самодельное взрывное устройство и зажигательные средства. 22 июня 2026 г. в Воронеже был задержан агент украинских спецслужб.