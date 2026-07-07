ФСБ задержала в КБР боевиков, которые готовили нападения на администрации
Спецслужбы пресекли в Кабардино-Балкарии деятельность террористической группы. Восемь ее участников готовили нападения на правоохранителей и администрации. Все они задержаны, сообщили в ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации… действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики», – говорится в сообщении ведомства. Как сообщает спецслужба, члены группы присягнули на верность эмиссару террористической организации.
Во время обысков у задержанных и в их тайнике изъято: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции «Моторола», медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.
Следственным подразделением УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, организации деятельности террористической организации и участии в ней. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все задержанные арестованы.
26 июня в Дагестане задержали подростка, создавшего крупнейшее международное сетевое сообщество приверженцев террористических организаций, который координировал свои действия с украинскими спецслужбами. 17 июня 2026 г. ФСБ задержала агентов спецслужб Украины в трех регионах России – в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, у которых изъяли самодельное взрывное устройство и зажигательные средства. 22 июня 2026 г. в Воронеже был задержан агент украинских спецслужб.