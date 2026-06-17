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ФСБ задержала агентов спецслужб Украины в трех регионах РФ

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников украинских спецслужб, которые занимались подготовкой терактов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, задержанные планировали совершать диверсии и теракты против военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам спецоперации, а также в отношении объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. В процессе задержания сотрудники ФСБ изъяли у террористов самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.

Представители ФСБ отметили, что в средствах связи задержанных также выявлены переписки с украинскими кураторами, которые давали им инструкции по проведению терактов. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Вопрос о возбуждении дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) еще решается.

16 июня ФСБ также задержала россиянку, которая собирала данные для Службы безопасности Украины (СБУ) о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма. Отмечалось, что гражданка РФ 1967 г. р. была завербована СБУ во время пересечения украинско-польской границы. Она собирала данные и передавала их украинской стороне по заданию куратора. К сведениям о работе научных и образовательных учреждений задержанная имела доступ по работе.

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