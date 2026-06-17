ФСБ задержала агентов спецслужб Украины в трех регионах РФ

16 июня ФСБ также задержала россиянку, которая собирала данные для Службы безопасности Украины (СБУ) о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма. Отмечалось, что гражданка РФ 1967 г. р. была завербована СБУ во время пересечения украинско-польской границы. Она собирала данные и передавала их украинской стороне по заданию куратора. К сведениям о работе научных и образовательных учреждений задержанная имела доступ по работе.