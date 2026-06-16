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Главная / Общество /

ФСБ задержала передававшую сведения СБУ россиянку в Крыму

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ задержали россиянку, которая собирала данные для службы безопасности Украины (СБУ) о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, гражданка РФ 1967 года рождения была завербована СБУ во время пересечения украинско-польской границы. Она собирала данные и передавала их украинской стороне по заданию куратора. К сведениям о работе научных и образовательных учреждений задержанная имела доступ по работе.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанной по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд принял решение об аресте злоумышленницы. Ей может грозить пожизненное лишение свободы.

16 июня ФСБ также задержала в Оренбургской области россиянина, который работал на военную разведку Украины, собирая данные об объектах критической инфраструктуры. Ведомство отмечало, что гражданин РФ 2008 г. р. сам связался с представителем украинской стороны в мессенджере Telegram. Он собирал данные, необходимые для нанесения ударов по объектам беспилотниками.

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