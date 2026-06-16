ФСБ задержала передававшую сведения СБУ россиянку в Крыму

По данным ведомства, гражданка РФ 1967 года рождения была завербована СБУ во время пересечения украинско-польской границы. Она собирала данные и передавала их украинской стороне по заданию куратора. К сведениям о работе научных и образовательных учреждений задержанная имела доступ по работе.