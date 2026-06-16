В Оренбургской области ФСБ задержала работавшего на разведку Украины россиянина

Гражданин РФ 2008 г. р. сам связался с представителем украинской стороны в мессенджере Telegram. По его заданию он собрал данные, необходимые для нанесения ударов по объектам беспилотниками, уточнило ведомство. По данным ФСБ, в средствах связи задержанного зафиксирована переписка с куратором ГУР МО Украины, которая подтверждает его помощь Киеву.