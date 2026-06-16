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В Оренбургской области ФСБ задержала работавшего на разведку Украины россиянина

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Оренбургской области россиянина, который работал на военную разведку Украины, собирая данные об объектах критической инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Гражданин РФ 2008 г. р. сам связался с представителем украинской стороны в мессенджере Telegram. По его заданию он собрал данные, необходимые для нанесения ударов по объектам беспилотниками, уточнило ведомство. По данным ФСБ, в средствах связи задержанного зафиксирована переписка с куратором ГУР МО Украины, которая подтверждает его помощь Киеву.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас он заключен под стражу, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

16 июня ФСБ в Ярославской области задержала мужчину, готовившего теракт на железной дороге. Это произошло во время попытки заложить самодельное взрывное устройство. 9 июня по подозрению в подготовке диверсии в Санкт-Петербурге задержали гражданина России 1974 г. р. Он также планировал совершить теракт по заданию украинской военной разведки.

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