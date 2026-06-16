В Ярославской области мужчину задержали во время минирования железной дороги
Мужчину, готовившего теракт на железной дороге, задержали с поличным сотрудники ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные УФСБ по Ярославской области.
«Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что преступника задержали во время попытки заложить самодельное взрывное устройство.
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