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В Ярославской области мужчину задержали во время минирования железной дороги

Ведомости

Мужчину, готовившего теракт на железной дороге, задержали с поличным сотрудники ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные УФСБ по Ярославской области.

«Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что преступника задержали во время попытки заложить самодельное взрывное устройство.

9 июня сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали гражданина России 1974 г. р., которого подозревают в подготовке диверсионно-террористического акта по заданию украинской военной разведки.

30 мая в Краснодарском крае двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявили обвинение в подготовке к теракту в Туапсе.

По данным Национального антитеррористического комитета, количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2023 г.

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