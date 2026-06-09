НАК: число террористических преступлений в СЗФО выросло втрое с 2023 года

В свою очередь, руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев сообщил на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ в Москве, что в 2025 г. спецслужбы стран СНГ предотвратили более 300 попыток терактов. Всего в странах Содружества сорвано более 2500 террористических и экстремистских преступлений, пресечена деятельность более 200 террористических ячеек, почти 19 000 информационных ресурсов с радикальным контентом, задержаны около 4000 членов и пособников террористов.