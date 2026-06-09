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Главная / Общество /

НАК: число террористических преступлений в СЗФО выросло втрое с 2023 года

Ведомости

Количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2023 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность наших граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи», – говорится в сообщении НАК.

Председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников на заседании комитета 9 июня заявил, что обстановка в СЗФО требует «внесения существенных коррективов в организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов». Также необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты и активизировать профилактику терроризма, прежде всего в молодежной среде, указал Бортников.

О чем говорил Бортников на Совете руководителей органов безопасности СНГ

Общество

В свою очередь, руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев сообщил на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ в Москве, что в 2025 г. спецслужбы стран СНГ предотвратили более 300 попыток терактов. Всего в странах Содружества сорвано более 2500 террористических и экстремистских преступлений, пресечена деятельность более 200 террористических ячеек, почти 19 000 информационных ресурсов с радикальным контентом, задержаны около 4000 членов и пособников террористов.

9 июня в Санкт-Петербурге задержали гражданина России, которого подозревают в содействии террористической деятельности и выполнении действий по заданию представителя военной разведки Украины. Экс-министра обороны Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса заочно обвинили в России в публичных призывах к терроризму. В Афганистане действуют около 20 террористических группировок. Он остается угрозой для соседних государств, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.

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