ФСБ сообщила о задержании петербуржца по делу о содействии терроризму
В Санкт-Петербурге задержали гражданина России, которого подозревают в содействии террористической деятельности и выполнении действий по заданию представителя военной разведки Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России, передает ТАСС.
По данным спецслужбы, мужчина 1974 г. р. самостоятельно установил контакт через интернет с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и впоследствии осуществлял подготовку к диверсионно-террористическому акту.
Согласно информации ведомства, задержанный собирал информацию о местности, которую ему указывал куратор. На опубликованных оперативных кадрах мужчина рассказал, что фотографировал определенные объекты и должен был установить там видеокамеру. За выполнение поручений ему обещали выплатить $8500. Денежное вознаграждение обвиняемый так и не получил.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд отправил его в СИЗО.
8 июня житель Калужской области получил семь лет лишения свободы по делу о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Суд назначил срок по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), а также по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).
21 мая ЦОС ФСБ сообщил, что осужденный за серию диверсий и терактов житель России Дмитрий Балог пытался совершить поджог транспорта на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Ранее Второй западный окружной военный суд приговорил Балога к 25 годам лишения свободы.