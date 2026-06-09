ФСБ сообщила о задержании петербуржца по делу о содействии терроризму

8 июня житель Калужской области получил семь лет лишения свободы по делу о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Суд назначил срок по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), а также по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).