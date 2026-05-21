ФСБ: осужденный за теракты Балог пытался поджечь транспорт ПВО Подмосковья

По информации спецслужбы, в апреле 2023 г. Балог самостоятельно установил контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, действующей под патронажем СБУ. Под руководством куратора он выполнял задания, связанные с поджогами и сбором информации. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ. Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям, включая теракт, диверсию, участие в террористическом и диверсионном сообществах, а также государственную измену. Первые пять лет наказания он должен провести в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.