ФСБ: осужденный за теракты Балог пытался поджечь транспорт ПВО Подмосковья
Осужденный за серию диверсий и терактов житель России Дмитрий Балог пытался совершить поджог транспорта на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Балога к 25 годам лишения свободы. По данным следствия, он совершил поджоги двух релейных шкафов возле станции «Белые Столбы» Павелецкого направления Московской железной дороги, оборудования операторов связи, а также трех служебных автобусов МВД и автомобиля с патриотической символикой.
В ФСБ сообщили, что фигурант также собирал и передавал украинской стороне сведения о режиме охраны, инфраструктуре и местах размещения военной техники на территории двух частей ПВО. В ЦОС отметили, что Балог предпринял неудачную попытку проникновения на указанные объекты Минобороны России для совершения поджога находящихся там же специализированных транспортных средств.
По информации спецслужбы, в апреле 2023 г. Балог самостоятельно установил контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, действующей под патронажем СБУ. Под руководством куратора он выполнял задания, связанные с поджогами и сбором информации. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ. Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям, включая теракт, диверсию, участие в террористическом и диверсионном сообществах, а также государственную измену. Первые пять лет наказания он должен провести в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.
20 мая ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края, которого подозревают в подготовке диверсии на объекте энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. В ведомстве заявили, что житель Краснодара был также завербован через интернет украинским террористическим сообществом. По версии следствия, он готовил поджог одного из объектов энергообеспечения железной дороги региона. СК возбудил уголовное дело по статьям УК за терроризм, госизмену и дискредитацию ВС РФ.