ФСБ заявила о предотвращении диверсии на железной дороге в Краснодарском крае
ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края, которого подозревают в подготовке диверсии на объекте энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве заявили, что житель Краснодара был завербован через интернет представителем запрещенной в России украинской террористической организации. По версии следствия, он готовил поджог одного из объектов энергообеспечения железной дороги региона.
В спецслужбе также утверждают, что задержанный размещал в интернете ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) РФ и призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования.
Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ, включая приготовление к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), государственную измену (ст. 275), а также статьи о дискредитации армии и призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 1 ст. 280.3 и ч. 2 ст. 280.4).
Суд избрал краснодарцу меру пресечения в виде заключения под стражу.
6 мая «РИА Новости» сообщили, что второй западный окружной военный суд огласил решение по делу Александры Житенко, мойщицы посуды Кадетского корпуса СК РФ. Ее обвиняют в попытке втянуть воспитанника в террористическую деятельность. Житенко признана виновной по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к террористическим преступлениям и пособничество им) и ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 150 УК РФ (неоконченное вовлечение подростка в противоправную деятельность).