ФСБ заявила о предотвращении диверсии на железной дороге в Краснодарском крае

6 мая «РИА Новости» сообщили, что второй западный окружной военный суд огласил решение по делу Александры Житенко, мойщицы посуды Кадетского корпуса СК РФ. Ее обвиняют в попытке втянуть воспитанника в террористическую деятельность. Житенко признана виновной по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к террористическим преступлениям и пособничество им) и ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 150 УК РФ (неоконченное вовлечение подростка в противоправную деятельность).