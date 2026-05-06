Посудомойщица получила 19 лет за попытку завербовать кадета на сторону ВСУ
Второй западный окружной военный суд огласил решение по делу Александры Житенко, мойщицы посуды Кадетского корпуса СК РФ. Ее обвиняют в попытке втянуть воспитанника в террористическую деятельность. Об этом сообщило «РИА Новости».
«Назначить Житенко наказание в виде 19 лет лишения свободы, штраф в размере 800 000 руб. и ограничение свободы на 2 года», – вынес приговор судья.
Житенко признана виновной по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к террористическим преступлениям и пособничество им) и ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 150 УК РФ (неоконченное вовлечение подростка в противоправную деятельность).
По версии Главного следственного управления СКР, весной 2023 г. Житенко стала участницей проукраинской организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ).
Как установил суд, она «прививала несовершеннолетнему неприязнь» к военнослужащим СВО и силовикам. Передавала инструкции по минно-взрывному делу.
Сама Житенко вину не признала. Она ссылалась на неподтвержденные психические отклонения. Также настаивала на том, что хотела лишь помочь кадету отвлечься от вредных тем.
Уголовное преследование началось летом 2024 г. Житенко значится в реестре террористов и экстремистов России.
27 апреля за призыв к терроризму был приговорен пенсионер из Крыма. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес ему приговор в виде 6 лет колонии. В Telegram мужчина призывал атаковать парад Победы в Москве.