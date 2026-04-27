Суд приговорил пенсионера из Крыма к шести годам за призыв к терроризму
Пенсионер из Крыма получил шесть лет колонии за комментарий в Telegram, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. По версии спецслужбы, он призывал атаковать парад Победы в Москве.
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание по этой части статьи – семь лет лишения свободы.
По версии ФСБ, пенсионер погранслужбы Украины 1962 г. р. опубликовал в Telegram комментарии, в которых призывал к совершению ударов посредством БПЛА по Красной площади во время проведения Парада Победы в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны.
В октябре 2025 г. Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Брянской области к трем годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. Он также разместил комментарий в соцсетях с призывом к насильственным действиям с целью свержения власти в России вооруженным путем.