CNY Бирж.10,965-0,14%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 738,23+0,19%RTSI1 142,1+0,19%RGBI119,53-0,3%RGBITR778,94-0,2%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил пенсионера из Крыма к шести годам за призыв к терроризму

Пенсионер из Крыма получил шесть лет колонии за комментарий в Telegram, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. По версии спецслужбы, он призывал атаковать парад Победы в Москве.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание по этой части статьи – семь лет лишения свободы.

По версии ФСБ, пенсионер погранслужбы Украины 1962 г. р. опубликовал в Telegram комментарии, в которых призывал к совершению ударов посредством БПЛА по Красной площади во время проведения Парада Победы в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны.   

В октябре 2025 г. Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Брянской области к трем годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. Он также разместил комментарий в соцсетях с призывом к насильственным действиям с целью свержения власти в России вооруженным путем. 

