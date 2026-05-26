О чем говорил Бортников на Совете руководителей органов безопасности СНГ

Бортников обратил внимание на целесообразность совместного взаимодействия с талибами в борьбе с наркотрафиком, отметив, что афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики» и фактически речь идет о формировании «пояса наркопроизводства» Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран. По словам Бортникова, транснациональная преступность распространяет влияние на территории центральноазиатских республик, где создаются новые лаборатории и каналы транзита наркотиков в Россию и на Запад. Более того, к производству и транзиту «синтетики» подключились украинские организованные преступные группы, которые удаленно контролируют нарколаборатории в странах СНГ и направляют часть прибыли на вербовку исполнителей терактов в России и приобретение средств поражения. Только в 2025 г. российские органы безопасности при участии партнеров ликвидировали на пространстве Содружества почти 170 нарколабораторий и изъяли 9 т синтетических наркотиков.