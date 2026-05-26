О чем говорил Бортников на Совете руководителей органов безопасности СНГ

О чем говорил Бортников на Совете руководителей органов безопасности СНГДиректор ФСБ обратил внимание на биотеракты, цифровые лаборатории и угрозы со стороны Украины
Директор ФСБ России Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств – участников СНГ. «Ведомости» собрали главные заявления руководителя спецслужбы.
О биологическом оружии
Бортников призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе в связи с существующими угрозами применения биологического оружия, в том числе на пространстве Содружества. Он предупредил, что НАТО продолжает долгосрочную программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Биолаборатории действуют также в странах СНГ. Глава ФСБ России отметил, что полевые испытания и инциденты с утечками патогенов зачастую легендируются как естественные причины. Российские военные собрали множество доказательств такой деятельности в ходе спецоперации на Украине.
Глава ФСБ подчеркнул, что Россия рассчитывает на активную совместную работу со странами Содружества в этом направлении, так как речь идет об общей и крайне серьезной для всех угрозе. По его словам, очевидна опасность скрытного, избирательного и запрограммированного воздействия биооружия.
«Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества. Особенно учитывая тот факт, что развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма», – сказал Бортников (цитата по ТАСС).
О контрабанде оружия и терроризме на Украине
По словам Бортникова, Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Под опекой Запада постсоветская республика играет роль серьезного фактора дестабилизации обстановки на пространстве СНГ. Он также отметил, что украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией стран для переброски диверсантов и средств террора, вербуют наемников для своих вооруженных сил по всему миру и вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Кроме того, по словам Бортникова, спецслужбы Киева ведут тотальную работу по воздействию на население стран СНГ через интернет, в том числе через разветвленную сеть так называемых кол-центров.
Глава ФСБ добавил, что Украина стала полигоном для испытаний новых видов вооружений и новых форм ведения конфликта под лживые обещания о вступлении в Евросоюз. Бортников также сообщил о совместной с белорусскими спецслужбами операции, в результате которой была предотвращена попытка Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для терактов.
О цифровых лабораториях Запада
Внедрение цифровых лабораторий в странах СНГ позволит Западу создать механизмы манипулирования населением. По данным Бортникова, западное разведсообщество стоит за программами по созданию сети таких лабораторий, которые с помощью искусственного интеллекта собирают и исследуют поведенческие профили граждан, выявляют точки социальной напряженности и моделируют реакции на внешние факторы. Бортников подчеркнул, что фактически речь идет о внедрении инструментов манипуляции настроениями и поведением людей, в том числе с прицелом на адаптивные сценарии «цветных революций». Отдельно он отметил активность Великобритании и стран ЕС в продвижении проектов цифровизации в финансовой сфере, торговле и транспортной системе ряда государств СНГ.
О подконтрольных Великобритании НКО
Бортников предупредил о растущей активности связанных с британскими спецслужбами некоммерческих организаций (НКО), которые, по его словам, нацелены на подрывную деятельность в странах Содружества. Он отметил, что Лондон в первую очередь воздействует через прессу, фальсификацию истории, пропаганду национал-шовинизма, гендерной и ЛГБТ-повестки (
О формировании пояса производства наркотиков
Бортников обратил внимание на целесообразность совместного взаимодействия с талибами в борьбе с наркотрафиком, отметив, что афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики» и фактически речь идет о формировании «пояса наркопроизводства» Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран. По словам Бортникова, транснациональная преступность распространяет влияние на территории центральноазиатских республик, где создаются новые лаборатории и каналы транзита наркотиков в Россию и на Запад. Более того, к производству и транзиту «синтетики» подключились украинские организованные преступные группы, которые удаленно контролируют нарколаборатории в странах СНГ и направляют часть прибыли на вербовку исполнителей терактов в России и приобретение средств поражения. Только в 2025 г. российские органы безопасности при участии партнеров ликвидировали на пространстве Содружества почти 170 нарколабораторий и изъяли 9 т синтетических наркотиков.
О конфликте в Иране
Бортников предупредил, что эскалация конфликта вокруг Ирана может привести к дестабилизации всего исламского мира, что повлияет на безопасность стран СНГ. Глава ФСБ отметил, что вовлечение в конфликт все большего числа сторон обостряет межрелигиозные и межэтнические отношения. Спровоцированные вмешательством Запада кризисы часто выходят за пределы конкретных государств, и риски развития ситуации по такому сценарию несет вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном. Бортников напомнил, что до начала этого конфликта израильская агрессия против Палестины вызвала волнения в мусульманской среде, чем сразу воспользовались лидеры международного терроризма. Некоторые из этих проявлений спецслужбам стран СНГ пришлось экстренно купировать.