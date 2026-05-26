ФСБ пресекла попытку ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ

25 мая ФСБ сообщила, что совместно со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией был предотвращен теракт на судне «Аррхениус» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Газовоз прибыл из бельгийского Антверпена и следовал в Турцию. Водолазы нашли посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и «имеющие признаки взрывных устройств». Специалисты пришли к выводу, что это морские магнитные мины, предположительно произведенные в одной из стран НАТО. Ранее, 23 марта, ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области. В органы безопасности пришла женщина, которая должна была стать «живой бомбой».