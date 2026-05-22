ФСБ России предотвратила 78 терактов в 2026 году

22 мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске агента спецслужб Украины, который планировал подорвать один из объектов энергетической отрасли. В момент задержания он следовал к тайнику, где были спрятаны самодельное взрывное устройство и телефонный аппарат. В телефоне специалисты нашли переписку с украинским куратором.