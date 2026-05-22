ФСБ России предотвратила 78 терактов в 2026 году
ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны с января 2026 г., сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ, передает «РИА Новости».
«По оценкам Национального антитеррористического комитета, с начала 2026 г. в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов», – отметили представители ведомства.
ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск будущих исполнителей терактов на территории России в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах. Спецслужба подчеркнула, что все лица, которые дали согласие на оказание содействия противнику, будут определены и привлечены к уголовной ответственности.
22 мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске агента спецслужб Украины, который планировал подорвать один из объектов энергетической отрасли. В момент задержания он следовал к тайнику, где были спрятаны самодельное взрывное устройство и телефонный аппарат. В телефоне специалисты нашли переписку с украинским куратором.
В марте стало известно, что в течение 2025 г. ФСБ пресекла на территории РФ деятельность 79 законспирированных террористических ячеек. По словам председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова, при оказании вооруженного сопротивления были ликвидированы 27 террористов. Кроме того, силовики предотвратили 423 преступления террористической направленности, в том числе 308 терактов.