В 2025 году в России пресекли деятельность 79 террористических ячеек

В 2025 году в России пресекли деятельность 79 террористических ячеекНАК и органы безопасности предотвратили 308 терактов
В 2025 г. на территории России Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность 79 законспирированных террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью «Российской газете».
При оказании вооруженного сопротивления были ликвидированы 27 террористов, отметил он. Кроме того, НАК и органы безопасности и правопорядка предотвратили 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов.
«Только за последнее время нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии <...>», – рассказал Бортников.
В начале января Верховный суд РФ сообщил, что в январе – ноябре 2025 г. российские суды вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы. Наказание в виде пожизненного лишения свободы за последние годы стало применяться по ряду новых статей УК России. Теперь оно предусмотрено за государственную измену, организацию террористического акта либо вовлечение в подобные деяния, включая случаи участия несовершеннолетних.