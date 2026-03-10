В 2025 году в России пресекли деятельность 79 террористических ячеек

В начале января Верховный суд РФ сообщил, что в январе – ноябре 2025 г. российские суды вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы. Наказание в виде пожизненного лишения свободы за последние годы стало применяться по ряду новых статей УК России. Теперь оно предусмотрено за государственную измену, организацию террористического акта либо вовлечение в подобные деяния, включая случаи участия несовершеннолетних.