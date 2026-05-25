Что известно о попытке подрыва газовоза в порту Усть-Луга

Газовоз под названием «Аррхениус» прибыл в порт Усть-Луга 20 мая. Судно шло из бельгийского Антверпена и должно было направиться в турецкий порт Самсун. Прибытие произошло с задержкой в несколько дней от планируемой даты. В ходе осмотра подводной части корпуса водолазы нашли посторонние предметы на магнитах. Они были прикреплены в районе машинного отделения и имели признаки взрывных устройств.