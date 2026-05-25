Главная / Общество /

Что известно о попытке подрыва газовоза в порту Усть-Луга

На корпусе судна найдены магнитные мины, ФСБ и СКР расследуют покушение на теракт
Руслан Шамуков/ТАСС
Главное
  • Как были обнаружены мины
  • Вероятное место установки мин
  • Уголовное дело

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на танкере-газовозе, прибывшем в порт Усть-Луга из Бельгии. На корпусе судна водолазы обнаружили несколько магнитных мин. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и Следственном комитете России (СК). Возбуждено уголовное дело. «Ведомости» собрали главное о происшествии.

Как были обнаружены мины

Газовоз под названием «Аррхениус» прибыл в порт Усть-Луга 20 мая. Судно шло из бельгийского Антверпена и должно было направиться в турецкий порт Самсун. Прибытие произошло с задержкой в несколько дней от планируемой даты. В ходе осмотра подводной части корпуса водолазы нашли посторонние предметы на магнитах. Они были прикреплены в районе машинного отделения и имели признаки взрывных устройств.

Обнаруженные устройства оказались морскими магнитными минами заводского производства. По данным СКР, они были изготовлены в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 килограммов. Точное количество найденных мин не уточняется.

«Устройствами оказались морские магнитные мины, заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вероятное место установки мин

Как сообщает ФСБ, по оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Капитан судна рассказал, что перед разгрузкой в Антверпене судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток. Причиной якобы стала забастовка работников порта.

Сейчас экипаж вернулся на судно.

Уголовное дело

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией обезвредили мины. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных.

