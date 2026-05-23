Политика

ФСБ пресекла попытку теракта в Белгородской области

В Белгородской области ФСБ предотвратила попытку теракта при участии местной жительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Женщина сама пришла в органы безопасности и избежала участи «живой бомбы».

По данным ведомства, она сначала попалась на уловку телефонных мошенников, переведя крупную сумму на «безопасный счет». Позже с ней связались люди, представившиеся силовиками, и пообещали вернуть деньги за помощь в поимке преступников. Следуя указаниям куратора, женщина должна была забрать из тайника бомбу, принести ее в многолюдное место и взорвать.

После этого женщина добровольно пришла в управление ФСБ, взрывчатку обезвредили. Организаторы и их сообщники разыскиваются.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы все чаще используют метод «живых бомб». В 2025–2026 гг. в Москве, Ставрополе и Луганске произошло три теракта с участием смертников, которых обманом заставили поверить, что они работают на российское правосудие.

С января 2026 г. ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны. В Новороссийске 22 мая сотрудники ФСБ задержали украинского агента в тот момент, когда он направлялся за закладкой со взрывчаткой и телефоном. В телефоне была найдена переписка с куратором. Мужчина планировал подорвать один из объектов энергетической отрасли.

