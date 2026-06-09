МИД РФ: Афганистан остается угрозой для соседей из-за терроризма
В Афганистане действуют около 20 террористических группировок. Он остается угрозой для соседних государств, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.
«Афганистан по-прежнему представляет серьезную угрозу. Прежде всего, его ближайшим соседям», – сказал Ильичев (цитата по «РИА Новости»).
По словам дипломата, численность террористических группировок в Афганистане варьируется от 20 000 до 23 000 человек.
В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. 15 мая министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи сообщил, что Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию, поскольку видит интерес Москвы к этому вопросу. 27 мая на Международном форуме по безопасности в России Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
В начале декабря 2025 г. по итогам 23-го Российско-индийского саммита было опубликовано совместное заявление, в котором Москва и Нью-Дели одобрили тесную координацию между двумя странами в вопросах Афганистана и совместной борьбе с террористическими организациями, действующими в исламском эмирате.