МИД РФ: Афганистан остается угрозой для соседей из-за терроризма

В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. 15 мая министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи сообщил, что Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию, поскольку видит интерес Москвы к этому вопросу. 27 мая на Международном форуме по безопасности в России Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.