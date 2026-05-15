Афганистан прорабатывает возможность направить трудовых мигрантов в Россию

7 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в стране. Согласно изменениям, Минобрнауки РФ будет предоставлять госорганам Таджикистана информацию о нормативно-правовых актах, которые устанавливают перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства России. Их необходимо сдать, чтобы оформить патент.