Афганистан прорабатывает возможность направить трудовых мигрантов в Россию
Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию. Сторона видит интерес Москвы по этому вопросу, заявил журналистам министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.
Он отметил, что единственное препятствие связано с языком.
«Совместная комиссия работает над этим вопросом, чтобы найти общее решение и достигнуть результата», – сказал Азизи (цитата по ТАСС).
7 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в стране. Согласно изменениям, Минобрнауки РФ будет предоставлять госорганам Таджикистана информацию о нормативно-правовых актах, которые устанавливают перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства России. Их необходимо сдать, чтобы оформить патент.
По условиям соглашения Минпросвещения РФ будет оказывать содействие в подготовке мигрантов по российским образовательным программам среднего образования и профессионального обучения.