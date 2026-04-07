РФ ратифицирует обновленное соглашение с Таджикистаном об оргнаборе мигрантов

МВД Таджикистана будет проверять кандидатов на трудоустройство на предмет их нахождения в международном и межгосударственном розыске, а также на наличие непогашенной или неснятой судимости за преступления в республике, которые признаются таковыми в соответствии с российским законодательством. МВД России будет получать дактилоскопическую информацию граждан Таджикистана и обеспечивать их фотографирование на территории республики, также говорится в изменениях. Ведомство намерено передавать дактилоскопию и фото в РФ с последующей постановкой этой информации на учет и ее проверкой.