РФ ратифицирует обновленное соглашение с Таджикистаном об оргнаборе мигрантов

РФ ратифицирует обновленное соглашение с Таджикистаном об оргнаборе мигрантовЧасть необходимых процедур будет проходить в республике, что ускорит процесс найма, говорят эксперты
Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в стране. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений, которые вынесут на официальное утверждение. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Правительства России и Таджикистана дополнили преамбулу соглашения. В ней появился пункт о том, что стороны намерены «создать действенные стимулы развития организованных форм трудовой миграции» для того, чтобы обеспечить мигрантам из республики достойный, легальный и безопасный труд, а также удовлетворить спрос российского рынка труда на квалифицированную рабочую силу.
Согласно изменениям, Минобрнауки РФ будет предоставлять госорганам Таджикистана информацию о нормативно-правовых актах, которые устанавливают перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства России. Их необходимо сдать, чтобы оформить патент (форма разрешения на работу для иностранцев. – «Ведомости»). По условиям соглашения Минпросвещения РФ будет оказывать содействие в подготовке мигрантов по российским образовательным программам среднего образования и профессионального обучения, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, будет организовано обучение кандидатов и содействие в проведении экзаменов, добавил он.
Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана займется организацией обучения кандидатов на трудоустройство в РФ, в том числе русскому языку, в соответствии с учебно-методическими материалами. Их предоставят государственные учреждения, уполномоченные правительством России на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства РФ. Минтруд Таджикистана, согласно тексту изменений, будет содействовать проведению этих экзаменов для кандидатов на трудоустройство.
МВД Таджикистана будет проверять кандидатов на трудоустройство на предмет их нахождения в международном и межгосударственном розыске, а также на наличие непогашенной или неснятой судимости за преступления в республике, которые признаются таковыми в соответствии с российским законодательством. МВД России будет получать дактилоскопическую информацию граждан Таджикистана и обеспечивать их фотографирование на территории республики, также говорится в изменениях. Ведомство намерено передавать дактилоскопию и фото в РФ с последующей постановкой этой информации на учет и ее проверкой.
Медосвидетельствование кандидатов на трудоустройство в РФ проведут российские медицинские организации, включая их филиалы и представительства. На основании отдельного международного договора граждане Таджикистана будут проходить медосвидетельствование, включая выявление ВИЧ, у себя на родине, объяснил Груздев. При выявлении нарушений трудового и миграционного законодательства информация будет направляться работодателем в Роструд и МВД России, уточнил он.
Проведение процедур на территории Таджикистана значительно снизит загруженность российских миграционных центров и пограничных пунктов, сказал член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. «При этом мы должны иметь возможность повторной проверки (граждан Таджикистана. – «Ведомости»)», – отметил он. По его словам, постепенный переход на оргнабор – правильная процедура. Она позволит сделать так, чтобы иностранцы приезжали в РФ с частью оформленных документов, заключил Кабанов.
Эксперимент по оргнабору
Сейчас граждане Таджикистана для получения патента обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в РФ, эти процедуры занимают определенное время, рассказала председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. На практике встречаются случаи, когда работодатели из-за кадрового дефицита нанимают иностранных работников до получения ими необходимых медицинских документов, что создает риски привлечения к административной ответственности и работников, и самих работодателей, отметила адвокат. Прохождение дактилоскопии и медосвидетельствования гражданами Таджикистана в стране гражданской принадлежности снизит эти риски и значительно ускорит процесс трудоустройства в РФ граждан республики, полагает Минушкина.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой официально подтвердить одобрение изменений в соглашение.