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Решение о приостановке запрета «Талибана» в России вступило в силу

Ведомости

Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета афганской группировки «Талибан» (признан террористической организацией в РФ, запрещен) вступило в силу. Это следует из реестра ФСБ с организациями, признанными в соответствии с законодательством РФ террористическими.

«Запрет деятельности приостановлен. Верховный суд Российской Федерации, от 17 апреля 2025 г., <...> вступило в силу 20 мая 2025 г.», – говорится в сообщении.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в стране. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г.

«Талибан» приветствовал решение российского суда, назвав это важным шагом. В МИД России сообщали, что снятие статуса террористической организации с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию партнерства с Афганистаном. В мае Афганистан представил кандидатуру посла страны в России, говорил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Группировка пришла к власти в Афганистане в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. При этом в декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он было удален из реестра террористических организаций в Киргизии. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после решения суда РФ уточнял, что статус движения в странах – участницах ООН, где оно признано террористическим, остается прежним. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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