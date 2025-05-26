Решение о приостановке запрета «Талибана» в России вступило в силу

Группировка пришла к власти в Афганистане в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. При этом в декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он было удален из реестра террористических организаций в Киргизии. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после решения суда РФ уточнял, что статус движения в странах – участницах ООН, где оно признано террористическим, остается прежним.