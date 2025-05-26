Решение о приостановке запрета «Талибана» в России вступило в силу
Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета афганской группировки «Талибан» (признан террористической организацией в РФ, запрещен) вступило в силу. Это следует из реестра ФСБ с организациями, признанными в соответствии с законодательством РФ террористическими.
«Запрет деятельности приостановлен. Верховный суд Российской Федерации, от 17 апреля 2025 г., <...> вступило в силу 20 мая 2025 г.», – говорится в сообщении.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в стране. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г.
«Талибан» приветствовал решение российского суда, назвав это важным шагом. В МИД России сообщали, что снятие статуса террористической организации с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию партнерства с Афганистаном. В мае Афганистан представил кандидатуру посла страны в России, говорил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Группировка пришла к власти в Афганистане в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. При этом в декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он было удален из реестра террористических организаций в Киргизии. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после решения суда РФ уточнял, что статус движения в странах – участницах ООН, где оно признано террористическим, остается прежним.