Лантратова сообщила о скором завершении гуммиссии в Алешках

Омбудсмен также сообщала, что для эвакуации жителей города сформировали колонну из 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек. Она отметила, что отдельно предусмотрены автобусы для маломобильных граждан, в том числе лежачих пациентов. В транспорте подготовили питьевую воду, сухпайки и термосы с горячими напитками.