Лантратова сообщила о скором завершении гуммиссии в Алешках
Гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области в скором времени завершится. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.
«Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска. Рассаживаемся по колоннам», – заявила омбудсмен.
По ее словам, украинская и российская стороны отметили высокую организацию операции, которая произошла без каких-либо инцидентов. Она поблагодарила российских военных, первую леди США Меланию Трамп и всех, кто принимал участие в гуммиссии.
30 октября Лантратова заявила, что в Алешках началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. Она отметила, что гуманитарная миссия прибыла в город и приступила к распределению продуктов питания, средств гигиены, топлива для генераторов и других предметов первой необходимости.
В этот же день омбудсмен сообщила, что в гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области участвуют более 50 медицинских специалистов. Лантратова подчеркнула, что с местными жителями работают медики и фельдшеры, готовые оказать всю необходимую медицинскую помощь.
Омбудсмен также сообщала, что для эвакуации жителей города сформировали колонну из 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек. Она отметила, что отдельно предусмотрены автобусы для маломобильных граждан, в том числе лежачих пациентов. В транспорте подготовили питьевую воду, сухпайки и термосы с горячими напитками.