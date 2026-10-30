Наталья Андрианова назначена врио главы Росавиации
Заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова назначена временно исполняющей обязанности главы ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Андрианова работает в Росавиации с 2004 г. За это время она прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя агентства, на должность которого была назначена в 2021 г.
Наталья Андрианова родилась в 1979 г. в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент», имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2001 по 2004 г. работала ведущим специалистом в Министерстве транспорта России.
Андрианова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой Росавиации. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.
Бывший руководитель Росавиации Дмитрий Ядров перешел на должность главы Минтранса. 22 октября его на должность утвердил президент РФ Владимир Путин.
21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта, внесенные Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента. За каждого проголосовали 430 депутатов.