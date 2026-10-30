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Наталья Андрианова назначена врио главы Росавиации

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова назначена временно исполняющей обязанности главы ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Андрианова работает в Росавиации с 2004 г. За это время она прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя агентства, на должность которого была назначена в 2021 г.

Наталья Андрианова родилась в 1979 г. в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент», имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2001 по 2004 г. работала ведущим специалистом в Министерстве транспорта России.

Андрианова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой Росавиации. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.

Бывший руководитель Росавиации Дмитрий Ядров перешел на должность главы Минтранса. 22 октября его на должность утвердил президент РФ Владимир Путин.

21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта, внесенные Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента. За каждого проголосовали 430 депутатов.

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