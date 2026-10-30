Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерамиВице-премьеры получили в ведение новые нацпроекты
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщила пресс-служба кабмина.
Первый вице-премьер Денис Мантуров будет дополнительно курировать национальные проекты «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» и «Технологическое обеспечение биоэкономики». В его ведение также переданы Росаккредитация и вопросы функционирования системы маркировки товаров.
Вице-премьер Татьяна Голикова займется координацией национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Новые технологии сбережения здоровья».
Олег Кожемяко будет отвечать за социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, повышение инвестиционной привлекательности регионов, реализацию государственных программ и развитие территорий опережающего развития. Он также будет курировать Минвостокразвития.
За Андреем Никитиным закреплены транспорт и транспортная инфраструктура, включая национальные проекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система». Он будет отвечать за развитие единой опорной транспортной сети, автомобильных дорог, придорожного сервиса и пограничных пунктов пропуска. В его ведении окажутся Минтранс, Росавиация, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот и РЖД.
Александр Новак помимо прежних полномочий будет курировать платформенное развитие экономики, повышение производительности труда, а также национальные проекты «Эффективная и конкурентная экономика» и «Новые атомные и энергетические технологии». За ним сохраняется координация деятельности «Росатома» в установленных сферах.
Дмитрий Патрушев дополнительно займется проектами «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Полномочия Алексея Оверчука не изменились. Он продолжит отвечать за интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства России и Белоруссии.
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова будет осуществлять общий контроль реализации национальных проектов, исполнения поручений президента и решений кабмина. В ее полномочия также войдут повышение эффективности бюджетных расходов, организация законопроектной деятельности, развитие системы государственных услуг и МФЦ, антимонопольное регулирование, управление федеральным имуществом и совершенствование государственного управления. Кроме того, она будет курировать социально-экономическое развитие Центрального федерального округа.
Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок. В его ведении останутся бюджетная и налоговая политика, управление государственным долгом, формирование Фонда национального благосостояния, регулирование финансовых рынков и государственных закупок. Он также будет координировать работу Минфина, ФНС, Федерального казначейства, ФТС и других финансовых ведомств, а также вопросы регулирования алкогольного и табачного рынков.
Марат Хуснуллин дополнительно займется национальным проектом «Инфраструктура для жизни» и управлением государственной собственностью в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также будет курировать вопросы эффективности использования федерального имущества и тарифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Дмитрий Чернышенко будет отвечать за национальные проекты «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В его полномочия войдут цифровизация государственного управления, развитие искусственного интеллекта, информационных технологий, связи и радиоэлектронной промышленности. Он также будет координировать деятельность Минцифры, Роскомнадзора и АНО «Цифровая экономика».
В правительстве пояснили, что новое распределение обязанностей направлено на выполнение поручений президента, обеспечение экономического роста и технологического развития, а также достижение национальных целей.
19 октября Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.
21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента. За каждого проголосовали 430 депутатов.