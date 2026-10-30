Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет дополнительно курировать национальные проекты «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» и «Технологическое обеспечение биоэкономики». В его ведение также переданы Росаккредитация и вопросы функционирования системы маркировки товаров.