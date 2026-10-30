FT: Европу на переговорах по Украине могут представлять Британия, Франция и ФРГ

Комментируя возможное присутствие европейских представителей в Абу-Даби, где планируются обсуждения по Украине, Ушаков подчеркнул, что их приезд сам по себе не будет означать участия в переговорах. Он уточнил, что европейцы могут консультироваться с украинской и американской делегациями или передавать им свои позиции, однако формальным участием в переговорном процессе это считаться не будет.