FT: Европу на переговорах по Украине могут представлять Британия, Франция и ФРГ
США и Украина договорились, что Европу на переговорах по урегулированию конфликта с Россией будут представлять три страны – Великобритания, Франция и Германия. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным одного из собеседников издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в прошлом месяце достигли соответствующей договоренности с украинскими чиновниками в Киеве.
Предполагается, что представительство европейских стран будет организовано в формате E3, объединяющем Великобританию, Францию и Германию. Четверо европейских дипломатов подтвердили FT, что Вашингтон и Киев рассматривают именно эту группу как наиболее вероятных участников переговорного процесса со стороны Европы.
Однако внутри Европы сохраняются разногласия по этому вопросу. Как отмечают источники издания, перспектива того, что три крупнейшие европейские державы будут представлять интересы всего континента, может вызвать недовольство небольших государств. «Пока мы постараемся придерживаться формата E3», – заявил один из дипломатов.
При этом он подчеркнул, что в случае перехода к серьезным переговорам европейские институты также должны будут подключиться к обсуждению вопросов, связанных с отношениями Украины и ЕС, а также отменой санкций против России.
30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все стороны сейчас хотят завершения конфликта на Украине, в том числе европейские страны. По его словам, между европейскими представителями возникли разногласия, а некоторые из них стали придерживаться иной позиции. Ушаков отметил, что в Европе сейчас идут споры, которые могут свидетельствовать о подвижках в подходах к урегулированию.
Комментируя возможное присутствие европейских представителей в Абу-Даби, где планируются обсуждения по Украине, Ушаков подчеркнул, что их приезд сам по себе не будет означать участия в переговорах. Он уточнил, что европейцы могут консультироваться с украинской и американской делегациями или передавать им свои позиции, однако формальным участием в переговорном процессе это считаться не будет.