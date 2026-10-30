Politico: Трамп давит на Литву для снятия санкций с калия из Белоруссии

22 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорном процессе с США есть подвижки по многим вопросам. «Должен сказать, что администрации США сегодня непросто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам», – заявил он.