Politico: Трамп давит на Литву для снятия санкций с калия из Белоруссии
Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Литву, добиваясь снятия ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды. Об этом сообщило Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.
По данным издания, спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул в последние недели активизировал контакты с литовскими дипломатами, обсуждая возможность смягчения санкций. Вашингтон рассчитывает снизить зависимость от поставок калийных удобрений из Канады и сократить расходы американских фермеров.
Сейчас Канада обеспечивает около 80% американского импорта калийных удобрений. Белоруссия, по данным Politico, занимает около 20% мирового рынка. Ранее Трамп заявлял о подготовке крупной сделки с Минском, которая позволит США закупать удобрения по значительно более низким ценам.
Однако для реализации договоренности необходимо обеспечить транспортировку белорусской продукции через Клайпеду или другие порты Балтийского моря. До введения западных санкций через литовский порт проходило около 90% экспорта белорусских калийных удобрений. Источники Politico утверждают, что американская сторона также обсуждала возможность возобновления поставок через латвийские порты, в том числе Ригу.
При этом европейские чиновники выступают против ослабления ограничений. Один из собеседников издания заявил, что США оказывают давление «в вежливой форме», однако позиция восточноевропейских стран остается категорически отрицательной.
Санкции ЕС против белорусского калия требуют ежегодного продления. Очередное решение должно быть принято в феврале. Теоретически Литва может заблокировать продление ограничений, но, как отмечает Politico, Вильнюс остается одним из наиболее последовательных сторонников Украины в Евросоюзе.
В госдепартаменте США отказались комментировать конкретные коммерческие переговоры, но подчеркнули, что Вашингтон регулярно обсуждает с союзниками возможности сотрудничества, отвечающие американским экономическим интересам.
22 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорном процессе с США есть подвижки по многим вопросам. «Должен сказать, что администрации США сегодня непросто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам», – заявил он.