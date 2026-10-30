Судан предложил России создать свободную экономическую зону на Красном море
Судану и России следует создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря. Об этом сообщил лидер Судана Абдельфаттах Бурхан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей», – заявил Бурхан.
30 октября Путин встретился с лидером Судана. Президент России поблагодарил Бурхана за участие в саммите «Россия – Африка» и назвал Судан важным партнером Москвы в арабском мире и на Африканском континенте. 29 октября у главы государства была серия двусторонних встреч с лидерами Намибии, Конго, Бурунди и Кении.
28 октября Путин провел переговоры с лидерами Мозамбика, Экваториальной Гвинеи, Ливии, Катара и Ирана на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике и вопросы безопасности.