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Главная / Политика /

Судан предложил России создать свободную экономическую зону на Красном море

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

Судану и России следует создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря. Об этом сообщил лидер Судана Абдельфаттах Бурхан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей», – заявил Бурхан.

30 октября Путин встретился с лидером Судана. Президент России поблагодарил Бурхана за участие в саммите «Россия – Африка» и назвал Судан важным партнером Москвы в арабском мире и на Африканском континенте. 29 октября у главы государства была серия двусторонних встреч с лидерами Намибии, Конго, Бурунди и Кении.

28 октября Путин провел переговоры с лидерами Мозамбика, Экваториальной Гвинеи, Ливии, Катара и Ирана на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике и вопросы безопасности.

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