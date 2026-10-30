Судан предложил России создать свободную экономическую зону на Красном море

30 октября Путин встретился с лидером Судана. Президент России поблагодарил Бурхана за участие в саммите «Россия – Африка» и назвал Судан важным партнером Москвы в арабском мире и на Африканском континенте. 29 октября у главы государства была серия двусторонних встреч с лидерами Намибии, Конго, Бурунди и Кении.