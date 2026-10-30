Песков: Путин открыт к контактам со всеми лидерами ради мира на Украине
Президент России Владимир Путин открыт к контактам со всеми мировыми лидерами ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов», – сообщил он.
Песков, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, сказал, что российский президент готов провести телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
27 октября Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициаторами беседы выступили европейские лидеры. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби и вопросы безопасности в Балтийском регионе.