Крейсер «Петр Великий» планируют вывести из эксплуатации

При этом Мальцев считает, что крейсер по возможности все же следует модернизировать. Он назвал корабли проекта 1144 «Орлан», к которому относится «Петр Великий», одними из наиболее удачных разработок советского и мирового кораблестроения. Сейчас из атомных крейсеров этого проекта в составе российского флота остается также «Адмирал Нахимов», заявил глава ДПФ.