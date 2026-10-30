Крейсер «Петр Великий» планируют вывести из эксплуатации
Специальная комиссия предварительно признала нецелесообразными ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.
«Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер восстановлению не подлежит», – отметил он, дополнив, что вывод связан с износом корабля.
При этом Мальцев считает, что крейсер по возможности все же следует модернизировать. Он назвал корабли проекта 1144 «Орлан», к которому относится «Петр Великий», одними из наиболее удачных разработок советского и мирового кораблестроения. Сейчас из атомных крейсеров этого проекта в составе российского флота остается также «Адмирал Нахимов», заявил глава ДПФ.
В июне Северный флот сообщил, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после проведенных ремонта и модернизации. На Северном флоте также напомнили, что в зимнем периоде обучения в состав флота вошел морской тральщик «Полярный».