Rapporteur: разобщенность ЕС затрудняет наращивание выпуска боеприпасов

В августе Euractiv писал, что США могут разрешить использовать американские снаряды и ракеты для запуска с европейских пусковых установок. Смягчение правил может решить одну из основных проблем при создании в Европе дальнобойной реактивной артиллерии. Страны НАТО увеличивают закупки пусковых установок разных производителей, однако не все системы совместимы с одними и теми же боеприпасами.