Rapporteur: разобщенность ЕС затрудняет наращивание выпуска боеприпасов
Различия национальных стандартов и процедур сертификации в Евросоюзе (ЕС) мешают наращивать производство и поставки артиллерийских боеприпасов. Об этом Rapporteur сообщил исполнительный директор болгарской оборонной компании Arsenal Христо Ибушев.
По его словам, боеприпасы, произведенные в одной стране ЕС, не всегда можно использовать с вооружением, закупленным в другой. Для этого могут потребоваться дополнительные испытания, что затрудняет взаимозаменяемость снарядов и замедляет поставки.
Ибушев отметил, что Arsenal располагает дополнительными производственными мощностями и могла бы увеличить выпуск продукции. Однако различия в национальных требованиях и процедурах создают препятствия для расширения производства и выполнения заказов.
6 октября «Ведомости» со ссылкой на данные SIPRI и НАТО писали, что совокупные военные расходы европейских стран вырастут в 2026 г. на 15% и достигнут 574 млрд евро. По сравнению с 2021 г., когда траты были 283 млрд евро, их номинальный объем вырос на 103%.
В августе Euractiv писал, что США могут разрешить использовать американские снаряды и ракеты для запуска с европейских пусковых установок. Смягчение правил может решить одну из основных проблем при создании в Европе дальнобойной реактивной артиллерии. Страны НАТО увеличивают закупки пусковых установок разных производителей, однако не все системы совместимы с одними и теми же боеприпасами.