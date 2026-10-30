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Цена акций VK на Мосбирже выросла на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 11:05 мск 30 октября цена акций VK выросла на 5,15% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 152,15 руб. Объем торгов составил 1,60 млрд руб.

На закрытие торгов 29 октября цена акций VK составила 142,85 руб., оборот торгов достиг 1,67 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 43%.

Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (94 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (32 млн пользователей), платформа «Дзен» (63 млн), национальный мессенджер Max (108 млн пользователей ежемесячно), почтовый и облачный сервисы Mail, которые позволяют покрывать 97% аудитории Рунета. Также компания владеет образовательными онлайн-платформами, развивает технологии для бизнеса VK Tech и игровое направление VK Play.

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