Корпоративные отношения в России сравнили с карате и кикбоксингом

Корпоративные отношения в России сравнили с карате и кикбоксингомПока их участники скорее дерутся, чем вальсируют, считают на Мосбирже
Корпоративные отношения всегда подразумевают взаимодействие двоих, но в России пока что похожи скорее на карате или кикбоксинг, нежели танго или вальс. Взаимоотношения эмитентов и инвесторов обсудили на форуме Московской биржи по корпоративному управлению, передает корреспондент «Ведомостей».
Вторая половина 2026 г. богата фактами, событиями, дискуссиями, которые показали, что отечественный рынок находится в очень серьезном кризисе доверия, сказал, «не стесняясь этого слова», первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. И хотя вернуться к столь объемному, как до 2022 г., раскрытию информации эмитентами невозможно в условиях санкционного давления, должны работать иные, косвенные механизмы поддержки доверия, подчеркнул он.
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