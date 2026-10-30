Корпоративные отношения в России сравнили с карате и кикбоксингом

Вторая половина 2026 г. богата фактами, событиями, дискуссиями, которые показали, что отечественный рынок находится в очень серьезном кризисе доверия, сказал, «не стесняясь этого слова», первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. И хотя вернуться к столь объемному, как до 2022 г., раскрытию информации эмитентами невозможно в условиях санкционного давления, должны работать иные, косвенные механизмы поддержки доверия, подчеркнул он.