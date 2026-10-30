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Главная / Инвестиции /

Корпоративные отношения в России сравнили с карате и кикбоксингом

Пока их участники скорее дерутся, чем вальсируют, считают на Мосбирже
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Корпоративные отношения всегда подразумевают взаимодействие двоих, но в России пока что похожи скорее на карате или кикбоксинг, нежели танго или вальс. Взаимоотношения эмитентов и инвесторов обсудили на форуме Московской биржи по корпоративному управлению, передает корреспондент «Ведомостей».

Вторая половина 2026 г. богата фактами, событиями, дискуссиями, которые показали, что отечественный рынок находится в очень серьезном кризисе доверия, сказал, «не стесняясь этого слова», первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. И хотя вернуться к столь объемному, как до 2022 г., раскрытию информации эмитентами невозможно в условиях санкционного давления, должны работать иные, косвенные механизмы поддержки доверия, подчеркнул он.

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