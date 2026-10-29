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Чистый убыток РКК «Энергия» за девять месяцев вырос на 28%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистый убыток ракетно-космической корпорации «Энергия» за девять месяцев 2026 г. по РСБУ составил 2,61 млрд руб. против 2,04 млрд руб. годом ранее. Отчетность опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка за отчетный период выросла на 14,4% до 11,72 млрд руб., валовая прибыль – на 21,5% до 1,27 млрд руб. Себестоимость продаж составила 10,44 млрд руб. против 9,2 млрд руб. годом ранее. По состоянию на 30 сентября сумма непокрытых убытков «Энергии» составила 14,11 млрд руб.

Чистая прибыль корпорации по МСФО за первое полугодие составила 292,6 млн руб. против 458,08 млн руб. чистого убытка годом ранее. Выручка выросла на 33,1% до 24,18 млрд руб., валовая прибыль – на 55,8% до 2,94 млрд руб. Прибыль от операций увеличилась в 9,5 раза до 1,15 млрд руб.

РКК «Энергия» – головное предприятие России в области пилотируемого освоения космоса. Здесь разработали первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 г., и первые пилотируемые корабли «Восток» и «Восход». «Энергия» – основной разработчик российских модулей для Международной космической станции, производитель пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых «Прогресс».

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