Чистый убыток РКК «Энергия» за девять месяцев вырос на 28%

Чистая прибыль корпорации по МСФО за первое полугодие составила 292,6 млн руб. против 458,08 млн руб. чистого убытка годом ранее. Выручка выросла на 33,1% до 24,18 млрд руб., валовая прибыль – на 55,8% до 2,94 млрд руб. Прибыль от операций увеличилась в 9,5 раза до 1,15 млрд руб.