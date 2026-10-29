Интерес молодежи к инвестициям вырос в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом

Ключевой аудиторией оставались инвесторы в возрасте 20–34 лет, хотя их доля незначительно сократилась – с 41 до 39% по итогам 2025 г. Сегмент инвесторов от 35 до 44 лет остался стабильным: совокупная доля снизилась с 29,2 до 28,6% за 2025 г., что говорит об устойчивом участии инвесторов среднего возраста. В категории 45–54 лет изменения также были минимальными (16,6% в 2024 г. против 16,8% в 2025 г.). А в группе инвесторов 55 лет и старше зафиксировано лишь небольшое увеличение: доля увеличилась с 10,7% в 2024 г. до 11,27% в 2025 г.