Интерес молодежи к инвестициям вырос в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом
Российская молодежь стала активнее интересоваться инвестициями. За девять месяцев аудитория популярных брокерских платформ в возрасте 18–24 лет выросла в 2,5 раза год к году, а среди людей 25–34 лет – на 78%. Такими данными с «Ведомостями» поделились аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.
Основными пользователями брокерских платформ все же остаются россияне 35-44 лет. На них приходится 43% от всей аудитории. За год число пользователей этой возрастной группы выросло на 67%. Интерес к инвестициям растет и у более старшего поколения. В категории 45–54 лет люди инвестируют на 52% активнее год к году, а в группе 55–64 лет – на 35%.
По полу 69% клиентов брокеров – мужчины, однако женщины стали активнее инвестировать. С января по сентябрь число женщин в этой сфере выросло на 82%, а мужчин на 57%. Особенно выделились женщины 25–34 лет (+120% год к году).
Доля пользователей брокерских платформ выросла с 37% до 62% за год. Активнее всего тематическими ресурсами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии, Татарстана, Новосибирской, Свердловской и Самарской областей, Краснодарского края, Челябинской области и ХМАО – Югры.
По итогам 2025 г. доля самых молодых инвесторов в возрасте 18–19 лет увеличилась вдвое и составила 3,7%. По данным Мосбиржи, количество инвесторов в России в 2025 г. приблизилось к отметке 40 млн человек, а всего брокерских счетов по стране открыто почти 75 млн.
Ключевой аудиторией оставались инвесторы в возрасте 20–34 лет, хотя их доля незначительно сократилась – с 41 до 39% по итогам 2025 г. Сегмент инвесторов от 35 до 44 лет остался стабильным: совокупная доля снизилась с 29,2 до 28,6% за 2025 г., что говорит об устойчивом участии инвесторов среднего возраста. В категории 45–54 лет изменения также были минимальными (16,6% в 2024 г. против 16,8% в 2025 г.). А в группе инвесторов 55 лет и старше зафиксировано лишь небольшое увеличение: доля увеличилась с 10,7% в 2024 г. до 11,27% в 2025 г.