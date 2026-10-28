Минфин разместил два выпуска ОФЗ почти на 157 млрд рублей
Минфин России провел аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков 26254 и 26244. Объем размещения первого составил 83,1 млрд руб., второго – 73,7 млрд руб. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Дата погашения выпуска 26254 установлена на 3 октября 2040 г., выпуска 26244 – на 15 марта 2034 г. Спрос на первый выпуск достиг 129,7 млрд руб., цена отсечения составила 83,6% от номинала, доходность – 16,59% годовых. Спрос на второй выпуск составил 108,4 млрд руб., цена отсечения – 80,6% от номинала с доходностью 16,41% годовых.
Дополнительное размещение после аукционов проводилось по средневзвешенной цене, которая почти совпадает с ценой отсечения. Размещенный объем выпуска 26254 в рамках доразмещения составил 10,6 млрд руб.
По результатам размещения Минфин направил в бюджет 69,8 млрд руб. от первого аукциона, 8,9 млрд руб. от дополнительного размещения и 60,2 млрд руб. от второго аукциона.
Предыдущие аукционы Минфин проводил 21 октября. Тогда ведомство разместило на рынке остатки выпуска 26253 в объеме 36,45 млрд руб., а также 26235 в объеме 99,79 млрд руб.