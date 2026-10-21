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Минфин разместил остатки ОФЗ 26253 на 36,45 млрд рублей

Наталья Захарова

Минфин России разместил на аукционе остатки облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26253 в объеме 36,45 млрд руб. Об этом ведомство сообщило на сайте.

Объем спроса на бонды с датой погашения 6 октября 2038 г. был почти в три раза больше предложения – 92,8 млрд руб. Цена отсечения составила 83,78% от номинала, а доходность по цене отсечения – 16,74% годовых. Средневзвешенная цена чуть выше – 83,81%.

Дополнительное размещение после аукциона проводилось по средневзвешенной цене. Результаты на момент публикации новости Минфин еще не сообщал.

По результатам аукциона в бюджет РФ было направлено 30,56 млрд руб.

Ранее Минфин анонсировал проведение еще одного аукциона 21 октября. Речь идет о выпуске 26235, дата погашения которого установлена на 12 марта 2031 г. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий рабочий день после аукциона.

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