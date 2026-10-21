Минфин разместил остатки ОФЗ 26253 на 36,45 млрд рублей

Объем спроса на бонды с датой погашения 6 октября 2038 г. был почти в три раза больше предложения – 92,8 млрд руб. Цена отсечения составила 83,78% от номинала, а доходность по цене отсечения – 16,74% годовых. Средневзвешенная цена чуть выше – 83,81%.