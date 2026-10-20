Минфин 21 октября разместит остатки двух выпусков ОФЗ-ПД
Минфин России 21 октября проведет аукцион по размещению остатков двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о выпусках 26253 и 26235, даты погашения которых установлены на 6 октября 2038 г. и на 12 марта 2031 г. соответственно. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса, а также из размера запрашиваемой премии к сложившимся на рынке уровням доходности.
Ввод заявок на аукцион по размещению выпуска 26253 пройдет с 12:00 до 12:30 мск, а по выпуску 26235 – с 14:30 до 15:00 мск. Ввод цен отсечения для облигаций запланирован на 14:00 мск и на 16:30 мск соответственно.
Заявки на аукционы могут подаваться через Мосбиржу или СПВБ. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий рабочий день после аукциона.
14 октября «Ведомости» писали, что высокая доходность ОФЗ перестала компенсировать инвесторам риски, связанные с дефицитом бюджета, неопределенностью траектории ключевой ставки и геополитической напряженностью, считают некоторые опрошенные управляющие компании (УК).
Доходности госбумаг, кроме самых коротких выпусков, сейчас превышают ключевую ставку, которую Банк России 11 сентября сохранил на уровне 14%. По данным ЦБ, бескупонная доходность ОФЗ сроком один год составляет 13,69%, два года – 15,2%, пять лет – 16,45%, 10 лет – 16,64%, 15 лет – 16,68%.
Участники рынка сейчас опасаются покупать ОФЗ прежде всего из-за значительного дефицита бюджета, говорит директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. Законом о бюджете на 2026 г. дефицит был запланирован на уровне 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП, но в конце сентября Минфин повысил оценку в новом проекте до 7,3 трлн руб., или 3,2% ВВП. За январь – сентябрь дефицит, по предварительным данным министерства, составил 5,2 трлн руб., или 2,2% ВВП.