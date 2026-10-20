Минфин 21 октября разместит остатки двух выпусков ОФЗ-ПД

Участники рынка сейчас опасаются покупать ОФЗ прежде всего из-за значительного дефицита бюджета, говорит директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. Законом о бюджете на 2026 г. дефицит был запланирован на уровне 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП, но в конце сентября Минфин повысил оценку в новом проекте до 7,3 трлн руб., или 3,2% ВВП. За январь – сентябрь дефицит, по предварительным данным министерства, составил 5,2 трлн руб., или 2,2% ВВП.