Цены на газ в Европе достигли 100 евро впервые с декабря 2022 года

9 октября Politico со ссылкой на прогноз Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писало, что в случае холодной зимы и ограниченных поставок СПГ заполненность европейских хранилищ может сократиться до 11%. Чтобы сохранить запасы на уровне 30% к концу зимы, странам ЕС может потребоваться ограничить потребление газа на 7%.