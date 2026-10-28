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Главная / Инвестиции /

Цены на газ в Европе достигли 100 евро впервые с декабря 2022 года

Ведомости
TASS
TASS

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF выросла на 4,1% и достигла 100 евро за МВт\ч – впервые с 21 декабря 2022 г. В пересчете на 1000 куб. м цена составила около $1169.

Bloomberg, комментируя подорожание, отмечает, что Европа все еще далека от экстремальных цен времен энергокризиса. Однако в некоторых частях региона уже начались социальные волнения из-за роста стоимости жизни, а в обрабатывающей промышленности появляются признаки напряжения.

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке вынудит Европу платить больше за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Низкие запасы поставили Евросоюз в невыгодное положение, вынуждая перебивать предложения конкурирующих покупателей на спотовом рынке.

9 октября Politico со ссылкой на прогноз Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писало, что в случае холодной зимы и ограниченных поставок СПГ заполненность европейских хранилищ может сократиться до 11%. Чтобы сохранить запасы на уровне 30% к концу зимы, странам ЕС может потребоваться ограничить потребление газа на 7%.

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