Politico: запасы газа в Европе упали до минимума за 15 лет перед зимой
Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Politico со ссылкой на доклады аналитических организаций.
По оценкам американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), дефицит природного газа в ЕС предстоящей зимой может достичь 14 млрд куб. м, или около 7% потребности объединения. Этого объема достаточно для обеспечения от 10 млн до 12 млн европейских домохозяйств.
Согласно прогнозу Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в случае холодной зимы и ограниченных поставок сжиженного природного газа (СПГ) заполненность европейских хранилищ может сократиться до 11%. Чтобы сохранить запасы на уровне 30% к концу зимы, странам ЕС может потребоваться ограничить потребление газа на 7%.
Дополнительное давление на рынок окажет запрет ЕС на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, который должен вступить в силу в январе 2027 г. По оценкам IEEFA, это приведет к сокращению импорта еще на 7 млрд куб. м.
Альтернативой может стать увеличение закупок СПГ, прежде всего у США. Однако при нынешних ценах восполнение недостающих объемов обойдется европейским потребителям дополнительно в 3 млрд евро, что на 12% больше стоимости аналогичного объема газа в прошлом году. При этом американские производители СПГ уже работают практически на пределе своих мощностей, отмечает Politico.
Аналитики предупреждают, что ограниченные запасы делают Европу более уязвимой к перебоям в поставках и резким скачкам цен. В случае нехватки дополнительных объемов топлива странам ЕС может потребоваться введение мер по сокращению потребления энергии.
5 октября The Economist сообщал, что европейские газовые хранилища заполнены примерно на 72%, что стало рекордно низким показателем для этого времени года.
В 2022–2025 гг. средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на аналогичный период составлял около 90%. По прогнозам метеорологов, в 2026 г. отопительный сезон может начаться раньше обычного, что увеличит потребность в запасах топлива.