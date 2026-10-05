The Economist: запасы газа в Европе достигли рекордного минимума

3 октября «Газпром» сообщил о минимальном запасе газа в единственном в Прибалтике Инчукалнском подземном хранилище. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность Инчукалнского ПХГ на 1 октября составила 49%, установив исторический минимум для этой даты. Нетто-закачка в хранилище в III квартале стала наименьшей за все годы наблюдений. Перед отопительным сезоном запасы газа в ПХГ Европы остаются ниже прежних минимумов. На 1 октября хранилища заполнены на 72%, активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.