The Economist: запасы газа в Европе достигли рекордного минимума

The Economist: запасы газа в Европе достигли рекордного минимумаХранилища заполнены на 72%
Европейские газовые хранилища заполнены примерно на 72%, что стало рекордно низким показателем для этого времени года. Об этом сообщил журнал The Economist.
В 2022–2025 гг. средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на аналогичный период составлял около 90%. По прогнозам метеорологов, в 2026 г. отопительный сезон может начаться раньше обычного, что увеличит потребность в запасах топлива.
Как отмечает издание, после отказа от российских энергоносителей четыре года назад европейские страны начали искать альтернативные источники поставок. В частности, был увеличен импорт сжиженного природного газа из Катара. Однако после закрытия Ормузского пролива эмират объявил форс-мажор по поставкам СПГ.
На 30 сентября подземные газохранилища Германии и Нидерландов были заполнены примерно на 60%. В Великобритании уровень запасов составлял менее 40%.
3 октября «Газпром» сообщил о минимальном запасе газа в единственном в Прибалтике Инчукалнском подземном хранилище. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность Инчукалнского ПХГ на 1 октября составила 49%, установив исторический минимум для этой даты. Нетто-закачка в хранилище в III квартале стала наименьшей за все годы наблюдений. Перед отопительным сезоном запасы газа в ПХГ Европы остаются ниже прежних минимумов. На 1 октября хранилища заполнены на 72%, активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.
Как сообщило издание Politico, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электроэнергии для сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса. По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 22 сентября подземные газохранилища Европы заполнены лишь на 70,24%. Это минимальный показатель для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 г. Базовый целевой показатель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью 2 октября сообщила, что с февраля стоимость газа в ЕС увеличилась на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились.