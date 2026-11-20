Как эксперты оценили первый в истории саммит лидеров США, КНР и РоссииОжидать прорыва не надо было, но такой формат может быть полезен миру
Трехсторонний саммит в Китае на полях АТЭС – историческое событие. Но декларация, сделанная по итогам этой встречи, имеет больше символический характер. Хотя в будущем она и может стать основой для реальных действий на таких ключевых направлениях, как реформа ООН.
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трамп, а также председателя КНР Си Цзиньпина – это действительно поворотный момент в истории мировой дипломатии, заявил «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Главное, что стороны будут поддерживать трехсторонний диалог по вопросам ядерной безопасности и нераспространения вооружений.
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