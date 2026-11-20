ФАС судится с X5 из-за превышения доли рынка в 25% вопреки определению ВСДо публикации статистики Росстата ритейлеры заключают договоры аренды для новых магазинов по данным прошлого года
Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы (Нижегородское УФАС), которое пыталось оспорить договор аренды нового магазина «Пятерочка» из-за превышения торговой сетью доли рынка в 25% в денежном выражении. Суд решил, что запрет на открытие новых магазинов начинает действовать только после публикации данных Росстата о превышении этого порога. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 8 октября в картотеке арбитражных дел.
Определение с таким же выводом 17 января 2019 г. вынесла Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ. В феврале того же года ФАС России разъяснила своим территориальным управлениям, что при оценке законности сделок необходимо учитывать данные Росстата, доступные на момент заключения договора.