Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы (Нижегородское УФАС), которое пыталось оспорить договор аренды нового магазина «Пятерочка» из-за превышения торговой сетью доли рынка в 25% в денежном выражении. Суд решил, что запрет на открытие новых магазинов начинает действовать только после публикации данных Росстата о превышении этого порога. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 8 октября в картотеке арбитражных дел.