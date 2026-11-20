На двух этажах Инженерного корпуса Третьяковки собрали более 350 экспонатов: живопись и графику, театральные эскизы и костюмы, рисунки для тканей, фотографии, документы и архивные материалы. По замыслу кураторов маршрут выстроен как круги расширяющегося влияния Бакста – от ранних творческих поисков на родине и через европейский театральный успех к поздним американским проектам. Подчеркивается и особая связь с выставочной площадкой самого Бакста – он был женат на дочери Павла Третьякова, а сын художника Андрей впоследствии передал музею значительную часть отцовского архива. В отдельном зале посетители могут увидеть увеличенные репродукции вырезок из мировой прессы с его упоминанием, которые Бакст собирал в своеобразные «тома славы». Венчает экспозицию виртуальное дефиле воссозданных с помощью ИИ нарядов по эскизам Бакста.