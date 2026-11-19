Хуситы заявили о нанесении новых ударов по территории Саудовской Аравии
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по четырем объектам на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель группировки Яхья Сари в Telegram-канале.
«Первая операция была направлена на финансовый центр в экономическом городке имени короля Абдаллы в столице противника, Эр-Рияде, сегодня на рассвете и повторилась вечером. Удары были точными и прямыми, они причинили значительный ущерб», – сказано в сообщении.
Вторая операция была направлена против нефтехимической компании Sadaf в Джубайле на востоке Саудовской Аравии. Третья – против авиабазы Хамис-Мушайт на юге королевства. В ходе четвертой операции был нанесен удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.
Сари предупредил инвестиционные компании и инвесторов о необходимости немедленно покинуть Саудовскую Аравию. «Саудовская Аравия небезопасна, за исключением священных городов Мекки и Медины», – заключил представитель хуситов.
15 ноября Сари заявил о нанесении ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и финансовому центру столицы Саудовской Аравии двумя баллистическими ракетами. Ранее он также сообщил об ударах по объектам Saudi Aramco и нефтепроводу «Восток – Запад».
26 октября официальный представитель группировки также заявил, что хуситы нанесли удары беспилотниками по нефтяной инфраструктуре королевства. По его словам, целями стали насосные станции, обеспечивающие транспортировку нефти.