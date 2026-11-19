«Первая операция была направлена на финансовый центр в экономическом городке имени короля Абдаллы в столице противника, Эр-Рияде, сегодня на рассвете и повторилась вечером. Удары были точными и прямыми, они причинили значительный ущерб», – сказано в сообщении.