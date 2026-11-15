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Хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и нефтепроводу «Восток – Запад»

Антон Потоков
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Вооруженные силы хуситов заявили о нанесении ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и финансовому центру столицы Саудовской Аравии двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил официальный представитель группировки Яхья Сари в Telegram.

По его словам, ракеты успешно поразили заданные цели. Кроме того, хуситы заявили об ударах по насосным станциям №5 и №6 нефтепровода «Восток – Запад» в районе Эр-Рияда с помощью двух беспилотников.

Ранее Сари также сообщал об ударах по объектам Saudi Aramco и нефтепроводу «Восток – Запад».

Конфликт между хуситами, которые контролируют часть Йемена, и Саудовской Аравией, поддерживающей силы официального йеменского правительства, возобновился с новой силой в 2026 г. после того, как группировка заняла стратегические районы вдоль побережья Красного моря и продвинулась к Баб-эль-Мандебскому проливу. Обострение произошло на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, последний поддерживает движение хуситов.

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