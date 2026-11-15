Хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и нефтепроводу «Восток – Запад»

Конфликт между хуситами, которые контролируют часть Йемена, и Саудовской Аравией, поддерживающей силы официального йеменского правительства, возобновился с новой силой в 2026 г. после того, как группировка заняла стратегические районы вдоль побережья Красного моря и продвинулась к Баб-эль-Мандебскому проливу. Обострение произошло на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, последний поддерживает движение хуситов.